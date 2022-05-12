تسجيل أول إصابة بكورونا في كوريا الشمالية.. وهكذا علّق كيم

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بعد الإعلان رسمياً عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، اليوم الخميس، بـ"التغلّب" على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله، خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، إنّ "الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم "أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب... سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إنّ الإصابة "تتوافق مع" أوميكرون، وهي نسخة متحوّرة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشّي