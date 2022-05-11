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عاملون في شركة "ميتا" يشتكون من ظروف عمل "غير معقولة"

11
MAY
2022
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رفع وسيط سابق يعمل لصالح شركة "ميتا" مالكة فيسبوك، دعوى قضائية يزعم فيها أن ظروف العمل السيئة لمشرفي المحتوى المتعاقدين في كينيا تنتهك الدستور.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، تضمنت الدعوى اتهامات تفيد بأن العمال الذين يديرون منشورات على فيسبوك في كينيا قد تعرضوا لظروف عمل غير معقولة، بما في ذلك الأجور غير المنتظمة، وعدم كفاية دعم الصحة العقلية، وخرق النقابات، وانتهاك خصوصيتهم وكرامتهم.

وتسعى الدعوى، التي رفعها شخص واحد نيابة عن مجموعة، إلى الحصول على تعويض مالي، وأن يحصل العاملون على الرعاية الصحية وجدول الأجور الذي يتمتع به موظفو "ميتا"، وحماية الحقوق النقابية لهم.

وطلبات الدعوى محددة لاتخاذ إجراء أكثر تفصيلاً وأوسع نطاقاً من تلك التي تم السعي إليها في قضايا سابقة ويمكن أن يتردد صداها خارج كينيا.

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