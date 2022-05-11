الناتو: لا نعتبر الصين خصما لكن تحديث ترسانة أسلحتها يثير القلق

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صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الصين ليست خصما له، مشددا في الوقت نفسه على أن قيام بكين بتحديث ترسانة أسلحتها أمر مثير للقلق.

و قال نائب الأمين العام للحلف، ميرسيا جيوانا: "الصين ليست خصمًا للناتو، لكن تحديثها العسكري واستثماراتها الضخمة في صواريخها النووية والصواريخ الأسرع من الصوت، ودبلوماسيتها القهرية، لها تداعيات أمنية على جميع حلفاء الناتو"

يذكر أن حلف الناتو طالما حذر من الطموحات الصينية والتطور العسكري لها.

وفي وقت سابق اتهمت الصين الحلف بالمبالغة في الحديث عن "نظرية التهديد الصيني"، متهمة إياه بالسعي إلى خلق مواجهات.

ودعت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي، إلى النظر للنمو الصيني بشكل عقلاني وعدم المبالغة في تجسيد ذلك على أنه تهديد، وعدم التعرض لمصالح الصين وحقوقها القانونية.