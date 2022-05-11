كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية على بورصة "وول ستريت"؟

تراجع مؤشرا البورصة الأمريكية "داو جونز" و"ناسداك"، في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي لشهر أبريل الماضي، والتي أظهرت تراجعا طفيفا في المؤشر.

وفي مستهل تعاملات اليوم، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.28% إلى 32071.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.37% إلى 11576.83 نقطة.

وجاء ذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل الماضي، فعلى الرغم من تباطؤ التضخم الشهر الماضي بالولايات المتحدة إلا أنه جاء أعلى من التوقعات، كما أنه ما يزال قريبا من أعلى المستويات في 40 عاما.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 8.3%، فيما توقع الخبراء أن يسجل ارتفاعا بنسبة 8.1%، وكان التضخم الأمريكي قد سجل ارتفاعا في شهر مارس الماضي نسبته 8.5% على أساس سنوي.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس شهري بنسبة 0.3%، وهو أعلى من التوقعات 0.2% إلا أنه تقلص مقارنة بالارتفاع بـ1.2% في الشهر الماضي (مارس 2022).

المصدر: RT