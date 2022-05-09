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مقتل العشرات في هجوم لمسلحين في شرق الكونغو الديمقراطية

9
MAY
2022
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قال 3 من قادة المجتمع المدني في الكونغو الديمقراطية إن عشرات قتلوا وفقد كثيرون بعد أن داهم مسلحون معسكرا للتعدين قرب بلدة مونغوالو في إقليم إيتوري بشرق البلاد، أمس الأحد.
 
وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي، جولز نغونغو تسيكودي، وقوع هجوم دام في معسكر للتعدين بالقرب من مونغوالو، غير أنه لم يذكر عدد الضحايا.
 
وقال تسيكودي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد: "في الساعات التالية سنعرف العدد الدقيق للقتلى"، وفقا لرويترز.
 
وأضاف أن "الجيش يعمل ليل نهار للقضاء تماما على الجماعات المسلحة هنا في إيتوري".
 
وأشارت تقديرات قادة المجتمع المدني إلى مقتل ما بين 30 و50 شخصا، وقال أحدهم إن المستشفى المحلي يكتظ بعدد الضحايا.
 
وألقى ديودوني لوزا، الذي يقود إحدى مجموعات المجتمع المدني في إيتوري، باللوم في القتل على ميليشيا كوديكو التي اشتهرت بمهاجمة معسكرات المدنيين.
 
 وقالت السلطات إن مقاتلي كوديكو قتلوا 18 شخصا في كنيسة الشهر الماضي و60 آخرين في مخيم للنازحين في فبراير.
 
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى المجموعة للتعليق أمس الأحد.
 
تعتبر الهجمات على المدنيين من المخاطر اليومية في الأقاليم الشرقية للكونغو، حيث تتنازع مجموعات مثل كوديكو وغيرها من الميليشيات المتحاربة، فضلا عن فرع محلي تابع لتنظيم داعش، على الأراضي والموارد.
 
وقد أودت مثل هذه الصراعات بحياة الآلاف وشردت ملايين آخرين منذ مطلع العقد الحالي وفقا لمجلس اللاجئين النرويجي.
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