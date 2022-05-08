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وزارة العدل الإسرائيلية تدرس طرد عائلات منفذي الهجمات إلى قطاع غزة

9
MAY
2022
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طالب وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأحد الجهاز القانوني بدراسة إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وأوضح على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحديث يدور عن عائلات يمكن إثبات أنها كانت على علم مسبق بنية أحد أفرادها تنفيذ هجوم.

كما طلب الوزير التحقق من مشروعية هدم منازل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حال تنفيذ هجمات.

وتقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين ينفذون هجمات في المدن الإسرائيلية والمستوطنات.

وأواخر مارس الماضي نفذ شخصان من فلسطينيي 48 ويحملون الجنسية الإسرائيلية هجوما بالأسلحة النارية في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وجرح عشرة آخرين، قبل مقتل منفذي العملية.

وقبل ذلك بأيام قليلة، نفذ فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين، قبل أن يتم قتله.

وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، شهدت إسرائيل منذ آذار الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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