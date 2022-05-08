living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العقوبات ضد روسيا.. المصارف الأوروبية تسجل "خسائر أولية" بالمليارات

8
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف أكبر المصارف الأوروبية عن خسائر بنوك الاتحاد الأوروبي الأولية جراء العقوبات على روسيا، وأشار إلى أنها تجاوزت حتى الآن الـ5 مليارات يورو.

العقوبات ضد روسيا.. المصارف الأوروبية تسجل فولودين عن العقوبات ضد روسيا: كل ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى
وحسب صحيفة الأعمال الفرنسية "Les echos"، سجل مصرف UniCredit الإيطالي أكبر الخسائر - 1.3 مليار يورو، يليه مصرف ING الهولندي بخسائر بلغت 834 مليون يورو، وكذلك المجموعة المصرفية الإيطالية Intesa Sanpaolo التي خسرت 801 مليون يورو.

كما ضمت القائمة مصرف Credit Agricole الفرنسي (604 ملايين يورو)، ومصرف BNP Paribas (433 مليون يورو) وSociete Generale (354 مليون يورو)، ومصرف Commerzbank الألماني (334 مليون يورو)، ومصرف HSBC البريطاني (237 مليون يورو)، وRaiffeisen النمساوي (220 مليون يورو)، وCredit Suisse السويسري (197 مليون يورو).

ومن اللافت أن شركة Societe Generale، التي أعلنت بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، إنهاء أنشطتها في روسيا وبيع حصتها في مصرف "روسبانك" الروسي إلى شركة "إنترروس" الروسية، ستخسر 3,1 مليار يورو في هذه الصفقة.

وكما توضح الصحيفة، فإن الصفقة لم تكتمل بعد، وبالتالي فإن هذه الخسائر ليست مدرجة في الإحصائيات الحالية. كما لا تشمل هذه الإحصاءات المخاطر المرتبطة بـ "ما لا يقل عن مليار يورو" من القروض الممنوحة من خلال الشركات الخارجية للعملاء الروس.

وكما تشير الصحيفة فقد حقق بنك Raiffeisen النمساوي زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 83%، لتصل إلى 337 مليون يورو، بسبب ازدياد طلب العملاء على الروبل الروسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست سوى بيانات أولية وأن الخسائر المستقبلية ستستمر في النمو.

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي "بلغت مخاطر البنوك الأوروبية فيما يتعلق بالعملاء الروس في نهاية عام 2021 حوالي 100 مليار يورو، منها "جزء صغير فقط" سيخضع للعقوبات.

كما تحذر الصحيفة من أن البنوك في المستقبل قد تواجه "الآثار الثانوية"، والتي سيثيرها تسارع التضخم، وبالاقتران مع استمرار إجراءات الحجر الصحي في الصين، قد ينتهي الأمر بركود اقتصادي عالمي.

المصدر: "تاس"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout