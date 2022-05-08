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القبض على قيادات في تنظيم "داعش" بعملية "خاطفة" في بغداد (صورة)

8
MAY
2022
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق يوم الأحد القبض على قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية "خاطفة" في العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي: "بجهد استخباري مميز وبمتابعة استمرت لعدة أيام استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنا من القبض على ثلاثة من الإرهابيين البارزين ضمن صفوف داعش الإرهابي".

وأضافت أن "الملقى القبض علي هم كل من "أبو شهد" و"أبو سارة" و"أبو يعقوب" المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لعملهم بما يسمى قاطع الفرات والبركة، ضمن محافظة بغداد.

وأفادت الوكالة بأنه ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتفيذهم عمليات إرهابية في محافظة الأنبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الإرهابية بمحافظة الرقة السورية.

وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أنها ستواصل عملياتها النوعية والاستباقية للقضاء على فلول "داعش" المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة أينما كانوا.

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