الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، الجمعة، إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأبلغ زايتسيف، الصحافيين، بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علناً، لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، في 14 نيسان، إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا فإنه «لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة».