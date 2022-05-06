مجلس الأمن يدعم مساعي غوتيريس لحل سلمي في أوكرانيا

A + A -

أصدر مجلس الأمن، الجمعة، بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه «دعمه القوي» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «في سعيه إلى حل سلمي» للحرب الأوكرانية، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر ديبلوماسية.

وأورد النص المقتضب جدا أن «مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق في ما يتصل بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا».

كذلك، ذكر أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم بأن «كل الدول الأعضاء تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تسوية خلافاتها الدولية بالسبل السلمية». وطلب البيان أخيرا من الأمين العام للمنظمة الدولية أن يرفع تقريرا بعد تبني البيان.

ولم تضطلع الأمم المتحدة التي تقضي مهمتها بضمان السلم في العالم، بأي مهمة كوسيط محتمل من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. ويقتصر تدخلها في هذا البلد والدول المجاورة له على الجانب الإنساني.