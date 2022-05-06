living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال 6 هنود خلال محاولة تهريبهم إلى الولايات المتحدة عبر كندا

6
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتقلت السلطات الأمريكية، ستة مواطنين هنود تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما بعد أن تم القبض عليهم على متن قارب خلال محاولة تهريب فاشلة من كندا إلى الولايات المتحدة.
 
وأوضحت حماية الحدود الأمريكية في بيان، أن عناصر حرس الحدود الأمريكية ألقوا القبض على سبعة أفراد على صلة بمحاولة تهريب فاشلة في ساعة مبكرة من صباح الخميس.
 
ولفتت إلى أن "ستة من الأشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما، وهم من مواطني الهند وقد تم اتهامهم بالدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، أما الموقوف السابع فهو مواطن أمريكي، اتهم بترتيب عملية التهريب.
 
وفي الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن نشاط مشبوه إلى دائرة شرطة أكويساسني موهوك، التي أخطرت إدارة شرطة سانت ريجيس موهوك القبلية بوجود قارب يحتوي على عدة أفراد يسافرون من كندا بالقرب من أونتاريو باتجاه الولايات المتحدة.
 
في يناير من هذا العام، تم العثور على عائلة مكونة من أربعة هنود ميتين بالقرب من إيمرسون، مانيتوبا، على بعد حوالي 12 مترا من الحدود الكندية الأمريكية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout