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إسبر: ترامب فكر في توجيه ضربات صاروخية للمكسيك وكنت أظن أنه يمزح!

6
MAY
2022
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مذكرات وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استفسر عن إمكانية شن ضربات صاروخية على معامل للمخدرات في المكسيك.
 
وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب فكر في توجيه ضربات صاروخية للمكسيك وكنت أظن أنه يمزح!ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة
 
ويروي وزير الدفاع الأمريكي السابق في مذكراته التي ستصدر قريبا، أن ترامب سأله مرتين على الأقل في صيف 2020 عما إذا كان بإمكان الجيش الأمريكي "توجيه ضربات بالصواريخ ضد المكسيك لتدمير معامل المخدرات"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق كان منزعجا للغاية من تدفق المخدرات عبر الحدود الجنوبية وصرح بأن السلطات المكسيكية لا تسيطر على أراضيها.
 
وذكر أن ترامب رد على الاعتراضات على القصف بقوله: "سنطلق فقط بعض صواريخ باتريوت، ولن يعرف أحد أننا من فعل ذلك"، وأنه صرح أيضا بأنه سينكر وقوع الضربة ذاتها.
 
وعلق إسبر على ما سرده بالقول إنه كان سيأخذ مثل هذه الخطة على سبيل المزاح لو لم ينظر في تلك اللحظة إلى وجه ترامب.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن كتاب إسبر بعنوان: "القسم المقدس" من المقرر أن يصدر يوم 10 مايو، وكان الوزير السابق، الذي أقاله ترامب فور خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سبق أن صنف هذا الكتاب على أنه "تاريخ كامل ومن دون زخرفة " للأمة الأمريكية، "خاصة في فتراتها الصعبة".
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