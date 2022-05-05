رئيس وزراء اليابان يحذر من تكرار أزمة أوكرانيا في شرق آسيا

A + A -

حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتكرر في شرق آسيا "إذا لم توحد القوى الرئيسية الصف"، قائلا: "يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان" على ما أوردت "رويترز".

وأضاف كيشيدا، الذي كان يتحدث في لندن عبر مترجم بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "الوقت قد حان لدول مجموعة السبع لتعزيز وحدتها".

وقال: "إن التعاون بين الدول التي تشترك في القيم العالمية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب أن نتعاون مع حلفائنا والدول التي تشاركنا التفكير نفسه، ولا نتسامح أبدا مع محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبخاصة في شرق آسيا".

ورفعت تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها، مستوى التأهب منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خوفا من احتمال قيام بكين بخطوة مماثلة في الجزيرة، على الرغم من أنها لم تذكر أي مؤشر على أن مثل هذه الخطوة أصبحت وشيكة.