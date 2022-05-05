استثمار ضخم للوليد بن طلال في "تويتر"... ورسالة لأيلون ماسك!

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قال الأمير الوليد بن طلال إنه يعتزم مواصلة الاستثمار في شركة "تويتر" لافتاً إلى ثقته بقيادة إيلون ماسك ورغبته في دعمه بعد الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي.



أتت تصريحات الأمير الوليد في تغريدة اليوم وصف ماسك فيها بالقائد الممتاز، ورد فيها على رئيس شركة "تسلا" الذي وجه سؤالاً مباشراً للملياردير السعودي حول الحصة التي يمتلكها في "تويتر" إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، في تغريدة تعود إلى 14 نيسان المنصرم.



وقال الأمير: "أعتقد أنك ستكون قائداً ممتازاً لتويتر لدفع وتعظيم إمكاناتها العظيمة.. وتتطلع المملكة القابضة وأنا لمواصلة استثمارنا البالغ 1.9 مليار دولار في "تويتر الجديدة" والانضمام إليكم في هذه الرحلة المثيرة".

رفض الملياردير السعودي عرض إيلون ماسك لشراء "تويتر" في 14 نيسان، واعتبر السعر المقترح لا يعكس القيمة الضمنية للشركة.



وقال حينها في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: كوني أحد أكبر المساهمين على الأجل الطويل لشركة "تويتر"، أرفض أنا وشركة "المملكة القابضة" هذا العرض. ولا أعتقد أن عرض إيلون ماسك بسعر 54.2 دولار للسهم الواحد يعكس القيمة الضمنية لشركة "تويتر".