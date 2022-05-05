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الولايات المتحدة ترسل "السيد الثاني" في مهمة

5
MAY
2022
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أعلن البيت الأبيض، تعيين دوغلاس إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على رأس وفد رئاسي لحضور حفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول يوم 10 مايو.
 
وسيضم الوفد المكون من ثمانية أعضاء أيضا وزير العمل مارتن والش والنائبين آمي بيرا ومارلين ستريكلاند، ومساعد المدعي العام تود سونهواي كيم، والمساعد الخاص للرئيس لشؤون موظفي الوكالة الاقتصادية ليندا هي جونغ شيم، وكريستوفر ديل كورسو، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة في سيئول، والمؤلفة مين جين لي، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
 
ومن المحتمل أن يكون السيد الثاني قد تم اختياره لرئاسة الوفد مع مراعاة جداول كبار المسؤولين الآخرين، حيث من المتوقع أن يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الرئيس جو بايدن في زيارته إلى سيئول في الفترة من 20 إلى 22 مايو.
 
يذكر أنه في عام 2013، شغل توم دونيلون، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، منصب رئيس المندوبين في حفل تنصيب بارك كون-هيه. وقبل ذلك بخمس سنوات، حضرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس حفل تنصيب لي ميونغ-باك.
 
ولم ترسل الولايات المتحدة وفدا منفصلا من واشنطن لحضور حفل تنصيب مون جيه-إن في عام 2017 حيث أقيم الحفل بعد يوم واحد من فوزه في انتخابات مبكرة نتجت عن عزل بارك.
روسيا اليوم
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