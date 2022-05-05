living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الوزراء الياباني يصف العقوبات الروسية على بلاده بـ "غير المقبولة"

5
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ووزير الدفاع، نوبو كيشي، العقوبات التي أعلنتها روسيا ردا على عقوبات يابانية مماثلة، بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
 
كذلك حمل كيشيدا المسؤولية عن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين إلى موسكو، وفقا لما ذكرته قناة "إن إتش كيه" NHK. وتابع كيشيدا: "إن روسيا هي من تحولت إلى الإجراءات العسكرية، وتسببت في هذا الوضع برمته. وعلى الرغم من أن المسؤولية عن الوضع الراهن للعلاقات الروسية اليابانية تقع بالكامل على عاتق روسيا، فقد أصدرت مثل هذه التصريحات، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".
 
وأعرب وزير الدفاع، كيشي، عن رأي مماثل، حيث يرى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تدفع نحو "إغلاق فرص الحوار والطريق إلى العزلة".
 
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت قائمة للمواطنين اليابانيين، ممن لم يعد مسموحا بدخولهم إلى الأراضي الروسية، ومن بينهم رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية، يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع، نوبوك يشي، كما تضم القائمة 63 شخصا آخرين على قائمة "الإيقاف".
 
أما طوكيو، فكانت قد فرضت من جانبها عدة حزم من العقوبات على موسكو، في ظل الأحداث الراهنة، حيث استبعدت اليابان على وجه الخصوص روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلا، وفرضت حظرا على تصدير أكثر من 300 سلعة إليها، بما في ذلك أشباه الموصلات والرادارات وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها من المعدات، فضلا عن السيارات والسلع الفاخرة، كما فرضت حظرا على الواردات من روسيا لـ 38 نوعا من السلع منها: قشرة ورقائق الخشب والسيارات والدراجات النارية والبيرة والنبيذ والفودكا وغيرها. وتشمل قائمة العقوبات 499 فردا، وأكثر من 160 منظمة، من بينها أكبر تسعة بنوك روسية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout