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بايدن يصف حركة MAGA التي يتزعمها ترامب بـ"الأكثر تطرفا" في التاريخ الأمريكي

5
MAY
2022
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وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن حركة MAGA (فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) التي يتزعمها سلفه دونالد ترامب، بأنها "الحركة السياسية الأكثر تطرفا في التاريخ الأمريكي الحديث".
 
والحركة التي تحمل شعار "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الذي رفعه ترامب عنوانا لحملته الانتخابية عام 2016، يتزعمها بالإضافة إلى الرئيس السابق، أعضاء بارزون حتى من مجتمع المثليين، بمن فيهم ريتشارد غرينيل، الذي أصبح في عام 2020 أول مسؤول مثلي في البلاد عندما عينه ترامب مديرا للمخابرات الوطنية.
 
وهاجم بايدن أجندة MAGA، من الاقتصاد إلى الاختلافات الثقافية والجنسية، مشيرا إلى أن السيناتور الجمهوري ريك سكوت من فلوريدا أصدر خطة اقتصادية يسميها "جدول أعمال MAGA"، معتبرا أنه "أمر متطرف، كما هو الحال في معظم أشياء MAGA".
 
وحذر بايدن من أن "الطلاب المثليين قد يواجهون قريبا الفصل القانوني في الفصول الدراسية إذا تم إقرار "مسودة الإجهاض"، وأن آثار ذلك ستكون واسعة النطاق".
 
وسأل: "ماذا سيحصل إذا غيرت إحدى الولايات القانون وقالت إن الأطفال من مجتمع الميم لا يمكن أن يكونوا في الفصول الدراسية مع أطفال آخرين؟ هل هذا شرعي في ظل طريقة كتابة القرار؟ ما هي الأشياء التالية التي ستتعرض للهجوم؟"، مضيفا: "هذا الحشد من MAGA هو في الحقيقة أكثر المنظمات السياسية تطرفا الموجودة في التاريخ الأمريكي الحديث".
روسيا اليوم
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