living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفارة الأمريكية في هافانا تستأنف إصدار تأشيرات الهجرة للكوبيين

5
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت سفارة الولايات المتحدة في هافانا عن استئناف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة للمواطنين الكوبيين، وذلك بعد توقف دام عدة سنوات.
 
السفارة الأمريكية في هافانا تستأنف إصدار تأشيرات الهجرة للكوبيينتقرير استخباراتي: سبب "متلازمة هافانا" قد يكون تأثير موجات فوق صوتية
وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان: "يسعدنا أن استئنافنا المحدود لمعالجة (الطلبات) للحصول على تأشيرات الهجرة في هافانا قد بدأ بداية جيدة. ونأمل أن نتمكن من معالجة المزيد من تأشيرات الهجرة في المستقبل ومواصلة توسيع توفير الخدمات القنصلية في هافانا".
 
واستأنفت سفارة الولايات المتحدة معالجة طلبات الحصول على هذا النوع من التأشيرات للكوبيين بعد انقطاع دام عدة سنوات. وخلال هذه الفترة، كان مواطنو جزيرة الحرية الذين يرغبون في الهجرة، مجبرون على التقدم شخصيا لتقديم المستندات إلى البعثات الأمريكية في كولومبيا وغيانا.
 
وارتبط تقليص عمل السفارة الأمريكية في هافانا بما يسمى "متلازمة هافانا". ففي عام 2016، أعلنت الولايات المتحدة أن موظفي البعثة الدبلوماسية واجهوا مشاكل صحية، يزعم أنها ناجمة عن نوع من "الهجمات الصوتية". ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل على استخدام "السلاح السري" المزعوم حتى الآن.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout