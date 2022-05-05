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كولومبيا تسلم أميركا "أوتونييل" أكبر بارون للمخدّرات

5
MAY
2022
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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه أنّ بوغوتا سلّمت الولايات المتّحدة "أوتونييل"، أكبر تاجر مخدّرات في البلاد.
 
وقال دوكيه في تغريدة على تويتر "أودّ أن أكشف أننا سلّمنا دايرو أنطونيو أوسوغا، الشهير باسم أوتونييل، أخطر مهرّب للمخدّرات في العالم".
 
وأوسوغا (50 عاماً) كان المطلوب رقم 1 في كولومبيا إلى أن أوقفته قوات الأمن في 23 أكتوبر في شمال غرب البلاد خلال عملية عسكرية واسعة النطاق.
 
أوتونييل ملاحق منذ 2009 أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدّرات.
 
وفي تغريدته وصف الرئيس الكولومبي مواطنه هذا بأنّه "قاتل قادة مجتمع وعناصر شرطة، ومغتصب أطفال ومراهقين. اليوم، انتصرت الشرعية وسيادة القانون والقوة العامة والعدالة".
 
وبثّت وسائل إعلام محلية صوراً لقافلة كبيرة من العربات المدرّعة يواكبها عناصر شرطة مدجّجين بالسلاح متوجهة إلى مطار بوغوتا.
 
وكان أقارب ضحايا أوتونييل طلبوا "تعليق" عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالبين السلطات باحترام حقّهم في معرفة الحقيقة وبالحصول على تعويضات.
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