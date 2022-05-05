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الخارجية الأميركية: إصابة الوزير بلينكن بكوفيد-19

5
MAY
2022
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن الفحص أثبت إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بفيروس كورونا، مضيفة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن، الذي حصل على تطعيم كامل مضاد لكوفيد-19 وكذلك جرعة معززة، لم ير الرئيس جو بايدن شخصيا منذ عدة أيام، وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطا.

وقال البيان "سيعزل الوزير نفسه في المنزل ويمارس عمله عبر الإنترنت. إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وسفره في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أفادت رويترز.

وأضاف أن فحوص بلينكن كانت سلبية يوم الثلاثاء، لكنها أصبحت إيجابية في وقت مبكر من الأربعاء.

وحضر بلينكن حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض بواشنطن في مطلع الأسبوع، وهو تجمع ضخم يحضره الآلاف بينهم شخصيات بارزة في السياسة والإعلام.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية إن الوزارة تعمل على إخطار أولئك الذين خالطوا بلينكن خلال الأيام القليلة الماضية.

والتقى بلينكن مع نظيرته السويدية آن ليند في وقت سابق من أمس الأربعاء، ومع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الثلاثاء.

وقال إبرارد في تغريدة على تويتر إنه أجرى فحص كوفيد-19 بعد اجتماعه مع بلينكن.

وذكرت الخارجية الأميركية أن الخطاب المرتقب الذي كان من المقرر أن يلقيه بلينكن غدا الخميس لاستعراض سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، سيؤجل لوقت لاحق.

وقال برايس "سنجد موعدا بديلا في أسرع وقت ممكن".

 

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