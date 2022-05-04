الكرملين عن اعلان التعبئة في عيد النصر... محض هراء!

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فيما تستعد أوكرانيا لأيام عصيبة مقبلة، على ضوء تصاعد التقديرات والترجيحات بسعي موسكو لتسجيل انتصار في التاسع من الشهر الحالي (أيار 2022)، لاسيما مع اشتداد المعارك ضد القوات الروسية شرقاً، نفى الكرملين صحة تلك المزاعم.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن مزاعم إعلان التعبئة في البلاد بالتزامن مع عيد النصر، مجرد هراء.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسندر موتوزيانيك، اعتبر في تصريحات سابقة أن القوات الروسية التي أطلقت المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني أواخر اذار الماضي، تحاول دفع قوات بلاده خارج المناطق الشرقية قبل التاسع من أيار، معتبرا أن هذا التاريخ مهم للطرفين.

ويعتبر هذا اليوم هاما في روسيا، لأنه العيد الوطني للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، فيما يرى العديد من المراقبين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسرع فعلاً من عملياته في إقليم دونباس بالشرق الأوكراني للحصول على نصر يقدمه لشعبه خلال تلك الاحتفالات.



أما في ما يتعلق بمصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، فنفى الكرملين أن تكون القوات الروسية شنت هجوما عليه، مؤكدا أنها لا تنوي اقتحامه.



وقال بيسكوف "أعطي الأمر علنا في 21 نيسان الماضي من القائد الأعلى فلاديمير بوتين، بإلغاء أي عملية اقتحام"، مؤكدا أن قوات بلاده تحاصر الموقع، لكنها لا تتدخل إلا "لتمنع بسرعة محاولات مقاتلين أوكرانيين العودة إلى مواقع إطلاق النار".



وكان الجيش الروسي أعلن أمس أنه قصف مواقع لمقاتلين من كتيبة آزوف في محيط المجمع المترامي الأطراف في تلك المدينة الساحلية التي باتت تحت السيطرة الروسية قبل أسابيع.



كما أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق اليوم، أن قوات بلاده فرضت طوقا محكماً على المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية، مؤكداً أنهم "يتجاهلون المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح"، حسب قوله.



يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 شباط الماضي، شكلت ماريوبول المطلة على بحر آزوف هدفا استراتيجيا لموسكو، كون السيطرة عليها ستفتح ممراً برياً لتنقل القوات الروسية بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها عام 2014.