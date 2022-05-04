هذا ما سيفعله بوتين في 9 أيار!

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ربما تكون روسيا قد هاجمت أوكرانيا في 24 شباط ، لكن الرئيس، فلاديمير بوتين، أصر على أن قواته تنفذ "عملية عسكرية خاصة".



ومع ذلك ، يعتقد المسؤولون والمحللون الغربيون أن ذلك قد يتغير في 9 أيار، وهو يوم رمزي لروسيا، بإعلان رسمي للحرب من شأنه أن يمهد الطريق لبوتين لتصعيد حملته.



هو التاريخ المعروف باسم "يوم النصر" داخل روسيا، وفيه يحيون ذكرى هزيمة البلاد للنازيين في عام 1945.



يشهد اليوم استعراض عسكري في موسكو.



وقال جيمس نيكسي، مدير برنامج روسيا- أوراسيا في تشاتام هاوس لشبكة سي إن إن: "9 أيار مصمم للتباهي بالجماهير المحلية وترهيب المعارضة".



لطالما اعتقد المسؤولون الغربيون أن بوتين سيستفيد من الأهمية الرمزية والقيمة الدعائية لليوم للإعلان إما عن إنجاز عسكري في أوكرانيا، أو تصعيد كبير للأعمال العدائية - أو كليهما.

إن الرئيس الروسي حريص على الرمزية ، بعد أن شن غزو أوكرانيا في اليوم التالي لعيد المدافع عن الوطن، وهو يوم عسكري آخر حاسم في روسيا.



لدى بوتين العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، وفقًا لأوليغ إجناتوف، كبير محللي شؤون روسيا في "كرايزس غروب".

وقال "إعلان الحرب هو أصعب سيناريو".

خيار آخر لبوتين هو تفعيل قانون التعبئة الروسية، والذي يمكن استخدامه لبدء تعبئة عسكرية عامة أو جزئية "في حالات الاعتداء على الاتحاد الروسي أو التهديد المباشر بالعدوان، واندلاع نزاعات مسلحة موجهة ضد الاتحاد الروسي.

سيسمح ذلك للحكومة ليس فقط بتجميع القوات ولكن أيضًا لوضع اقتصاد البلاد على أساس الحرب.





(قناة الحرة)