ترامب يوافق على دفع 750 ألف دولار كجزء من تسوية دعوى "احتيال"

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وافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على دفع 750 ألف دولار كجزء من تسوية دعوى احتيال ضد "منظمة ترامب" والشركات الأخرى التي يمتلكها.

وقال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا في واشنطن كارل راسين عبر "تويتر": "من أول الأشياء التي فعلها دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا هو استخدام منصبه بشكل غير قانوني لإثراء عائلته".

وأضاف: "الآن نعيد الأموال التي أساءت استخدامها مؤسسات ترامب".

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تخطط لتحويل المبلغ إلى منظمات غير ربحية في واشنطن لدعم النشاط المدني للشباب.

وتابع: "لا أحد فوق القانون، حتى الرئيس.. لا يمكن استخدام المؤسسات غير الربحية لملء جيوب الأفراد، مهما كانت قوتهم".

ووافق ترامب على دفع المبلغ، لكنه لم يقر بالذنب في التهم الموجهة إليه.

وقال: "مع عدم الاعتراف على الإطلاق بالمسؤولية أو بالذنب، توصلنا إلى اتفاق لإنهاء جميع الدعاوى القضائية مع المدعي العام الديمقراطي راسين".