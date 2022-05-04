سعيا للتجنيد.. المخابرات الأمريكية تنشر تعليمات باللغة الروسية للتواصل معها "بشكل آمن"

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نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعليمات باللغة الروسية توضح كيفية الاتصال بها عبر الإنترنت، بأسلوب يزعم أنه "يجعل من الصعب على الخدمات الخاصة الروسية تحديد هويتهم".

ووفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء، يتوقع الجانب الأمريكي تكثيف تجنيد الروس في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ونقلت الصحيفة عن ممثل وكالة المخابرات المركزية قوله إن "الروس المعنيين يحاولون التفاعل مع وكالة المخابرات المركزية"، التي يرغب موظفوها في "توفير وسيلة آمنة" لإقامة اتصال.

ونشرت التعليمات يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، توصي وكالة المخابرات المركزية من خلالها باستخدام شبكات VPN وطرق أخرى عند محاولة إنشاء اتصال، مع الإشارة إلى أن "المتخصصين في الوكالة يعتقدون أنه في هذه الحالة سيكون من الصعب على الخدمات الخاصة الروسية تحديد هوية جهات الاتصال هذه". وتذكر الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية تأمل بهذه الطريقة في "تجنيد جواسيس والحصول على معلومات سرية".

وتشير التعليمات إلى أن الأفراد الذين يستخدمون الأساليب الموصوفة لإقامة اتصال مع وكالة المخابرات المركزية، عليهم الكشف لها عن أسمائهم وبلد إقامتهم وشرح "مدى امتلاكهم لمعلومات مهمة" للوكالة الأمريكية.