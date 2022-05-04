بيونغيانغ تطلق "مقذوفا" نحو البحر قبالة الساحل الشرقي

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قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبية أن بيونغيانغ أطلقت ما وصفته بـ"قذيفة غير محددة" باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع عشر للنظام الكوري الشمالي هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وأضافت الوكالة الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان المشتركة أعلنت عن الإطلاق "في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين"، مشيرة إلى أنه لم ترد تفاصيل أخرى على الفور.

وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة هذه بعد أن اختبرت كوريا الشمالية ما زعمت أنه "سلاح تكتيكي موجه" في 16 أبريل.

وأكد خفر السواحل الياباني عملية الإطلاق، وقال إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو أنه "صاروخ باليستي".

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت قبل أسبوع أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تعهد بتسريع وتيرة تطوير الترسانة النووية لبلاده، وذلك خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.

وفي 19 أبريل أعلنت كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية، في خطوة قالت بيونغيانغ إنها ترمي لتعزيز القدرات النووية للبلاد.