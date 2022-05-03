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أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن استضاف، يوم الاثنين، الرئيس الأسبق بيل كلينتون لتناول طعام الغداء في البيت الأبيض.

بايدن يستضيف بيل كلينتون في البيت الأبيض"يا نائب الرئيس".. أوباما يمازح بايدن في أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ 2017

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن وكلينتون من المقرر أن يجروا "مناقشة واسعة النطاق"، مشيرة إلى أن "بايدن تحدث مع كلينتون قبل أسبوعين، وأجرى معه عددا من المحادثات منذ توليه منصبه".

ولفتت بساكي إلى أن بايدن تناول الغداء الأسبوع الماضي مع الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وجرت مأدبة الغداء بين بايدن وكلينتون بعد أيام فقط من حضورهما جنازة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.