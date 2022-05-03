living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للمرة الثانية خلال عامين.. انخفاض عدد سكان أكبر الولايات الأمريكية

3
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انكمش عدد سكان كاليفورنيا للعام الثاني على التوالي بسبب تراجع معدل المواليد في أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان.
 
ولوحظ ارتفاع معدل الوفيات جراء جائحة كورونا، وتراجع عدد الأشخاص الذين ينتقلون من مناطق أخرى بالولايات المتحدة للعيش في ولاية كاليفورنيا، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون، يوم الاثنين.
 
وفقدت كاليفورنيا 117552 شخصا في عام 2021، ليصبح عدد سكانها 39.185.605 أشخاص، وفقا لوزارة المالية في كاليفورنيا.
 
وما زال هذا هو عدد السكان الأكبر في ولاية أمريكية، قبل تكساس التي تحتل المرتبة الثانية في عدد سكان الولايات.
 
لكن بعد سنوات من ثبات النمو السكاني في كاليفورنيا، التي اقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة، عاد عدد سكان الولاية إلى ما كان عليه في عام 2016.
 
وعزا مسؤولو الولاية ذلك إلى تراجع معدل المواليد، إلى جانب زيادة معدل الوفيات، في الأغلب بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وقال مسؤولو الولاية إن سياسات الهجرة الفيدرالية قلصت بشكل بالغ عدد الأشخاص الذين ينتقلون لكاليفورنيا من الولايات الأخرى.
 
وتراجع عدد السكان في كاليفورنيا لأول مرة في عام 2020، جراء تباطؤ النمو لعدة سنوات، الأمر الذي أدى إلى خسارة الولاية لمقعد واحد في الكونغرس بعد إجراء التعداد السكاني للولايات المتحدة في عام 2020.
AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout