اليابان: حاملة طائرات صينية تبحر قرب أوكيناوا

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ذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إعلامي أن 8 سفن تابعة للبحرية الصينية تشمل حاملة طائرات عبرت بين الجزر في أوكيناوا في جنوب اليابان، الاثنين.

وأضافت الوزارة أن السفن، التي تشمل عدة مدمرات، أبحرت بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومياكوجيما، فيما لم تخترق السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات للتعقيب.

ولم يرد الأسطول السابع الأميركي، وهو جزء من قوات البحرية الأميركية في المحيط الهادي، على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها ستراقب تحركات حاملة الطائرات والمجموعة المصاحبة لها، ووصفت الوضع بأنه "طبيعي".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه أن تلك هي المرة الأولى التي يتم تأكيد مرور حاملة طائرات صينية في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.