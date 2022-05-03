الصين.. العثور على ناجين تحت أنقاض مبنى انهار منذ أيام

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عثر رجال الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، على ناجين آخرين تحت أنقاض مبنى في وسط الصين انهار قبل أكثر من ثلاثة أيام.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن رجال الإنقاذ انتشلوا رجلا وامرأة بعد ظهر يوم الاثنين، وفي وقت مبكر من صباح اليوم.

والمرأة، التي تم إنقاذها بعد بقائها تحت الانقاض لمدة 88 ساعة، نبهت العمال الذين يستخدمون أجهزة الكشف عن الباقين على قيد الحياة إلى وجودها من خلال الطرق على الأشياء التي كانت متوفرة جنبها.

وأفادت محطة "CCTV" الصينية، بأن المرأة هي تاسع شخص يتم إنقاذه جراء انهيار المبنى.

يذكر أن المبنى المكون من ستة طوابق، انهار، يوم الجمعة في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان بجنوب بكين.

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، بينهم صاحب المبنى، للاشتباه في تجاهلهم لقوانين البناء وارتكاب مخالفات أخرى.

كما احتجز ثلاثة أشخاص مسؤولين عن التصميم والبناء، وخمسة آخرين يزعم أنهم قدموا تقييما خاطئا لسلامة بناء دار ضيافة تقع في الطوابق من الرابع إلى السادس من المبنى.