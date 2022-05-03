واشنطن تعلن موعد خروج نائبة الرئيس من العزل الصحّي

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أعلن البيت الأبيض أنّ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي ثبتت الأسبوع الماضي إصابتها بفيروس كورونا، خضعت الاثنين لفحص كوفيد أتت نتيجته سلبية، وستخرج بالتالي الثلاثاء من العزل الصحّي، الذي التزمته على مدى أسبوع.

وقالت كيرستن آلن، المتحدّثة باسم هاريس، إنّ نائبة الرئيس التي واصلت خلال الأسبوع الماضي العمل من بُعد ستستأنف نشاطها الحضوري مع التزامها وضع كمامة لمدّة عشرة أيام عملاً بتوصيات السلطات الصحّية الأميركية.

وثبتت إصابة هاريس بالفيروس في 26 أبريل، لكنّها لم تُعتبر حالة مخالطة للرئيس جو بايدن البالغ من العمر 79 عاماً.

والعديد من أعضاء إدارة بايدن، مثل وزير العدل ميريك غارلاند، والمتحدثة باسم الرئيس جين ساكي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أصيبوا بكوفيد في الأسابيع الأخيرة.

وأصيب زوج كامالا هاريس داغ إمهوف بالفيروس في مارس.

وحالياً تشهد الولايات المتحدة مجدّداً زيادة في عدد الحالات اليومية لـ كوفيد-19 بالمتحورة BA.2 من أوميكرون.