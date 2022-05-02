"أكثر فتكا وانتشارا"... بيل غيتس يُحذّر من متغير فيروس كورونا: الجائحة لم تنته بعد

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حذر بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر "أكثر انتقالًا وأكثر فتكًا"، بحسب ما نشره موقع Sky News نقلًا عن صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال غيتس إن العالم لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في الأمر"، مضيفًا أنه بينما لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا"، إلا أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة "يزيد كثيرًا عن 5٪".

لقاحات طويلة الأمد

وأردف قائلًا "ما زلنا معرضين لخطر الوباء، الذي يولد متغيرًا يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بل أكثر فتكًا"، مضيفًا أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى.

وحث غيتس، الذي نشر كتابًا بعنوان "كيفية منع الجائحة التالية"، على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين، يضم كوكبة من العلماء بداية من المتخصصين في الأوبئة ووصولًا إلى مصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي.

سبل التعامل مع المأساة

كما يدعو غيتس إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الاستثمار الإضافي أمر حيوي، حيث يرى أنه "من الغريب أنه كانت هناك حالة فشل في التعامل مع هذه المأساة وعدم القيام بهذه الاستثمارات نيابة عن مواطني العالم".