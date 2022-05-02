living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"شبيغل" الألمانية: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إيقاف الصناعة من أجل التخلي عن الغاز الروسي

2
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يريد الاتحاد الأوروبي خنق وارداته من الغاز من روسيا وفي الوقت نفسه يملأ منشآت التخزين، لكن الخبراء يحذرون ويؤكدون أنه حتى تنجح الخطط يجب فصل الصناعة ومحطات الطاقة تماما لأسابيع.

 

بتلك الأسطر بدأت صحيفة "شبيغل" الألمانية تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، حيث أفادت بأن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من تحقيق أهداف ملء منشآت تخزين الغاز في حالة رفض ثلثي "الوقود الأزرق" من روسيا، إذا تم فصل المؤسسات الصناعية عن الغاز في الربيع والصيف.


وبحسب التقرير فإن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا مستعدة لتعليق إمدادات الغاز الروسي في حالة رفض الدفع بالروبل، "أجمل من أن تكون حقيقية".

 

ويشكك العديد من الخبراء في تأكيدات نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي وملء مرافق التخزين الخاصة به بنسبة تصل إلى 80 في المئة بحلول نوفمبر.

 

ووفقا لمركز أبحاث "يوليش"، لا يمكن تحقيق مثل هذا السيناريو إلا إذا تم تنفيذ "خطوة صعبة"، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تقييد إمدادات الغاز للصناعة في الربيع والصيف.

 

ووفقا للمركز، فقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أنه مع انخفاض بنسبة الثلثين في إمدادات الغاز الروسي، من المستحيل ملء منشآت التخزين بكميات كافية لتمضية فترة الشتاء.

 

وبافتراض خفض الإمدادات بنسبة 63 في المئة من روسيا لملء مرافق التخزين الأوروبية بحلول الأول من أغسطس، يجب قطع جميع مصانع الصلب أو الكيماويات أو الأسمنت في الاتحاد الأوروبي من الغاز من الآن وحتى نهاية يوليو، ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز يجب أن تغلق تقريبا كل شهر يوليو.

 

وفي الوقت نفسه، ومن أجل ملء منشآت التخزين بنسبة 80% بحلول الأول من نوفمبر، يجب تقييد إمدادات الغاز للصناعة مرة أخرى خلال شهر أكتوبر.

 

وقال يوشين لينسن في مركز أبحاث "يوليش" "إن ملء مرافق تخزين الغاز وفقا للكميات المخطط لها وفي الوقت نفسه في خضم هذا التخفيض الخطير في الإمدادات من روسيا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هناك قيود كبيرة على الصناعة ومحطات الطاقة".

 

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن رفض الاتحاد الأوروبي لحوالي 100 مليار متر مكعب من "الوقود الأزرق" الروسي لا يمكن تعويضه إلا بإمدادات غاز إضافية من خطوط الأنابيب من النرويج أو الجزائر أو أذربيجان، أو عن طريق زيادة أخرى في الغاز الطبيعي المسال (LNG)، لذلك وفي الوقت الحالي، تستورد أوروبا كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، لكن هذا المورد أصبح نادرا بالفعل.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout