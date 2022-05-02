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قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

2
MAY
2022
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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في بيان اليوم (الأحد)، إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي تتعافى فيه حركة الملاحة من تأثيرات الجائحة.

وأضاف أن إيرادات القناة في أبريل زادت 13.6% مقارنةً مع نفس الشهر من العام الماضي حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة في أبريل عبور 1929 سفينة بزيادة 6.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن، وهي أكبر حمولة صافية شهرية على الإطلاق في تاريخ القناة تعبر الممر المائي البالغ طوله 193 كيلومتراً والرابط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ربيع أن عدد ناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الحاويات التي مرت عبر القناة في أبريل ارتفع 25.8% و12% و9% على التوالي مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.

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