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الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس “جمهورية جديدة”

1
MAY
2022
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس “جمهورية جديدة”، على أن تنجز مهمتها خلال أيام.

 وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: “ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات”.

وأضاف سعيد: “بدأنا في مرحة الإعداد بالاستشارة، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يُعرض بعد ذلك للاستفتاء في الموعد المحدد في الخامس والعشرين من شهر تموز القادم”.

 وقال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو “رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية”.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة “كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب”.
ويرى الغنوشي أن “المعارضة التونسية متجهة إلى التلاقي وأن الذين يتجمعون حاليا حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه”.

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