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17 دولة عربية تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر!

1
MAY
2022
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تعذرت رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية مساء أمس السبت، وبذلك يكون اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وغدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

فقد أعلنت 17 دولة عربية، مساء السبت، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، في حين تستطلع 3 دول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الأحد.

وذكر الديوان الملكي السعودي أن, الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ في الثاني من نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته الأوقاف اليمنية ونظيرتها في قطر والصومال وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحري الهلال في الإمارات، وفق بيانات رسمية منفصلة.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان والمجلس العلمي الفقهي التابع للنظام السوري ودار الإفتاء الليبية أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات.

ويحل أول عيد الفطر في فلسطين ومصر ولبنان وتونس الاثنين أيضا، وفق بيانات صادرة عن مفتي فلسطين محمد حسين، ونظرائه المصري شوقي علام، واللبناني عبد اللطيف دريان، والتونسي عثمان بطيخ.

وفي الجزائر، أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا أيضا عدم توصلها لما يثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

في حين تستطلع سلطنة عمان والأردن والمغرب هلال شوال مساء الأحد، وفق بيانات سابقة، وتنضم إليها جزر القمر أيضا باعتبار أن هلال رمضان ظهر مثل تلك الدول يوم الثاني من نيسان، بالمخالفة لأغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.

كما يرصد شيعة العراق الهلال مساء الأحد، على اعتبار أنهم بدؤوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة ببلادهم، وهو ما جرت عليه العادة في العراق منذ سنوات.‎

بينما لم يصدر عن جيبوتي موقف بشأن هلال عيد الفطر حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش من مساء السبت.

ومساء اليوم الاحد, أعلن مكتب المرشد السيد علي خامنئي يوم غد الإثنين هو المكمل لشهر رمضان والثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

الجزيرة
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