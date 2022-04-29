بعد غياب... ترمب يعود إلى "الساحة"!

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انضم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إلى شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي، والتي أطلقها ‏أخيراً.



ونشر ترمب، أمس الخميس، أول منشور له على "تروث سوشيال" بعد مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، وهو عبارة عن صورة له يظهر فيها ممسكا بهاتفه الذكي من أمام منتجعه "مارالاغو" في ولاية فلوريدا الأميركية، وكتب معها "لقد عدت".



كما أرفق ترمب في منشوره الأول خطأه المطبعي الشهير "COVFEFE"، والذي كتبه في أحد تغريداته المحذوفة في عام 2017، ويشجب فيها تغطية وسائل إعلام بلاده لإدارته.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب أكد، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه لن يعود إلى "تويتر" مجددا بعد شراء الملياردير، إيلون ماسك، موقع التغريدات، وقرر إعادة حسابه المعلّق.



وتم تعليق حسابات ترمب على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" بصورة نهائية، بعد أحداث اقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.



واعتبر "تويتر"، أن "تغريدات ترمب في تلك الفترة بمثابة تحريض على المزيد من أحداث العنف في أميركا".