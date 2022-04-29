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لافروف: روسيا لا تهدد أحدا بالحرب النووية

29
APRIL
2022
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تهدد أحدا بالحرب النووية، مشيرا إلى أن "تصريحات خطيرة" بهذا الصدد تطلق من جانب أوكرانيا وبولندا.

وقال لافروف في تصريح لقناة "العربية": "سألوني ما إذا كانت الحرب النووية ممكنة، وما إذا ازدادت مخاطر اندلاع حرب نووية وما إذا كانت روسيا تعتقد بأن هذا الأمر وارد. ورددت أنه منذ بداية تعاوننا مع إدارة ترامب كنا نقترح تجديد التأكيد على إعلان ريغان وغورباتشوف من عام 1987 حول أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولذلك فإنه لا يجوز شنها أبدا".

وأشار إلى أن روسيا بادرت مرارا إلى تبني إعلان من قبل جميع الدول النووية مع التأكيد على الالتزامات الخاصة بها، ورغم رفض إدارة ترامب له، تم تبني إعلان مماثل في ختام اللقاء الأول بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف.

وتابع لافروف: "نحن لا نتلاعب بموضوع الحرب النووية"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول أن "أوكرانيا ارتكبت خطأ عندما تخلت عن صفة الدولة النووية، وأنها قد تفكر من جديد في امتلاك الأسلحة النووية".

وأضاف أنه على الغرب أن يضغط على شركائه، حيث "لا تمتنع أوكرانيا وبولندا عن تصريحات خطيرة".

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