ماسك يشعل جدلاً جديداً.. "سأشتري كوكا كولا لإعادة الكوكايين"

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بعد أيام من إبرامه صفقة لشراء موقع التغريدات الشهير "تويتر"، عاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"، لإثارة الجدل عبر إعلانه عن خطوته القادمة، التي تتمثل في شراء شركة "كوكا كولا"، متعهداً بإعادة الكوكايين للمشروب، وهو عنصر غير قانوني كان موجودا في السابق.

وكتب ماسك على حسابه الموثق بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا لكي أعيد الكوكايين إليها".

فما كان من هذه التغريدة إلا أن حصدت حوالي 3 ملايين إعجاب، فيما أعاد نشرها أكثر من 423 ألف مغرد حتى لحظة نشر الخبر.

وعلى الرغم من أن التغريدة تبدو ساخرة إلى حد بعيد، إلا أنها تحمل بعض الحقائق على ما يبدو!

الكوكايين ووصفة صيدلاني

فبحسب المعهد الوطني المعني بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، كان الكوكايين قانونيا في عام 1885، عندما قام صيدلاني بولاية جورجيا بتخمير مشروب الكوكاكولا، الذي أصبح الأكثر شهرة في العالم، باستخدام الكوكايين، وفق ما أفاد موقع "بيزنيس إنسايدر".

وفي ذلك الوقت، شملت وصفة الصيدلاني جون بيمبرتون للمشروب، الكوكايين المستخلص من أوراق نبات الكوكا، قبل أن يتم التخلي عنه في وقت لاحق.

فيما ليس من الواضح بالضبط متى أزالت "كوكا كولا" العقار من منتجاتها، على الرغم من أنه يرجح أن تكون فعلتها في وقت ما بعد شراء الشركة من مخترع المشروب، أي في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر.