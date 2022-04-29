الولايات المتحدة ترفع الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية

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رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لتقدمها في معالجة بعض المخاوف فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين.

وعلقت وزارة التجارة على القرار معتبرة أنه "إنجاز جديد يسجل للبلاد على الصعيد الدولي، ونقطة انطلاق لتوسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في الكويت".

وقال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الكويت جيمس هولتسنايدر: "يعد هذا الأمر نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في دولة الكويت، فحقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق".

وأضاف: "الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف، إن رفع الكويت من قائمة مراقبة تقرير 301 الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".