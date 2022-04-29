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نفذه داعش.. قتلى بتفجير شاحنتين شمالي أفغانستان

29
APRIL
2022
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قال مسؤول إن قنبلتين انفجرتا على متن شاحنتين صغيرتين لنقل الركاب في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان، الخميس مما أسقط ما لا يقل عن تسعة قتلى.
 
وقع التفجيران في أعقاب انفجار بمسجد في المدينة نفسها الأسبوع الماضي، مما أودى بحياة 11 شخصا، فيما تجد أفغانستان صعوبة في مواجهة زيادة هجمات تنظيم داعش بعد انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.
 
وأعلن التنظيم المسؤولية عن هجوم، الخميس.
 
وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم القائد العسكري في مزار الشريف، لرويترز: "وُضعت القنبلتان داخل الشاحنتين. قُتل تسعة وأُصيب 13 بجروح نتيجة لهذين التفجيرين".
 
وكانت سلطات حركة طالبان التي تولت السلطة بعد انسحاب الغرب، قالت هذا الأسبوع إنها قضت على القسم الأكبر من تنظيم داعش في أفغانستان.
 
لكن على الرغم من هذه التأكيدات، ما زالت الهجمات مستمرة في أجزاء كثيرة من البلاد.
 
ووقعت انفجارات الأسبوع الماضي في مدرسة ثانوية بمنطقة غرب كابول، مما أدى إلى مقتل ستة على الأقل.
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