living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسائل إعلام: كوريا الجنوبية سترسل جزءًا من احتياطاتها من الغاز إلى أوروبا

28
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت حكومة كوريا الجنوبية إعادة توجيه جزء من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموجهة لبلدها إلى الدول الأوروبية، على خلفية نقص الغاز هناك بسبب الوضع في أوكرانيا.
 
وأفادت قناة "KBS" المحلية، اليوم الخميس، بأن وزارة التجارة والصناعة والطاقة لكوريا الجنوبية قررت أمس الأربعاء أن البلاد قد تسمح لنفسها بتقديم جزء من احتياطاتها من الغاز لأوروبا، بسبب انتهاء موسم الشتاء.
 
واشارت إلى أن أحجام الإمدادات ستكون على المستوى الذي لن يؤثر على الطلب المحلي وأسعار الغاز داخل كوريا. لكن سيئول لم تدقق متى وبأي كمية ستتم إمدادات الغاز لأوروبا.
 
من جانبها نقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر أن الطلب الموجه إلى كوريا الجنوبية لتقديم مثل هذه المساعدة ربما جأء من أوروبا أو من الولايات المتحدة. وذكرت أن كوريا الجنوبية كانت قد رفضت طلبا مماثلا تقدمت به السلطات الأمريكية في فبراير الماضي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout