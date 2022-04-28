وزير الدفاع الصيني: بكين تساند طهران بقوة

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صرّح وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بطهران، بأن الصين مستعدة للتعاون مع إيران لحماية المصالح المشتركة والتغلب على مختلف المخاطر والتحديات.

وكان وزير الدفاع الصيني قد أجرى خلال زيارته لإيران يوم الأربعاء محادثات منفصلة مع كل من رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، ووزير الدفاع محمد رضا أشتياني.

ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن وي فنغ خه قوله إن "هذه الزيارة مهمة للغاية على خلفية الوضع الدولي المضطرب حاليا، وهي تعكس أهمية العلاقات الصينية الإيرانية والدعم المتبادل الصلب".

وتابع المسؤول الصيني قائلا: "إن الصين تساند إيران بقوة في حماية سيادة دولتها وكرامتها الوطنية، وهي على استعداد للتكاتف والتعاون مع إيران للتغلب على مختلف المخاطر والتحديات، وحماية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، والحفاظ بشكل مشترك على السلام العالمي والاستقرار في المنطقة وحول العالم".

ولفت الوزير الصيني إلى أن التعاون العسكري بين البلدين شهد في السنوات الأخيرة توسعا مستمرا، مضيفا تأكيده أن "الجيش الصيني مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران، والاستخدام الفعال لآليات التعاون، وتعزيز التعاون العملي للارتقاء بالعلاقة بين القوات المسلحة للبلدين إلى مستوى أعلى".