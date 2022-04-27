living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنقاذ 131 مهاجراً في البحر المتوسط

27
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفذت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة “اس او اس مديتيرانيه”، عمليتي إنقاذ جديدتين لأشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بين الثلاثاء والأربعاء، ليصل عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن السفينة إلى 295 مهاجراً منذ الأحد.

وتمت عملية الإنقاذ الأولى، التي وصفتها “اس او اس مديتيرانيه” بأنها “مضنية”، ليل الثلاثاء الأربعاء قبالة الساحل الليبي.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية ومقرها مرسيليا في جنوب شرق فرنسا أن 72 شخصا تم إنقاذهم بينهم نساء وأطفال كانوا على متن “قارب مطاطي منكوب، في ظلام دامس، وسط أمواج بلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار” و”تم العثور عليهم بدون سترات نجاة”.

وقالت “اس او اس مديتيرانيه”، التي تشغل سفينة “أوشن فايكينغ” بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن “جميع الناجين كانوا منهكين” و”انهار رجل خلال عملية الإجلاء”.

كذلك أكدت المنظمة غير الحكومية أن السفينة أنقذت الأربعاء “قارباً مطاطياً في محنة” وسط “أمواج تزيد عن مترين”، على متنه “59 شخصاً في خطر الموت المحدق”.

وكانت السفينة نفذت يومي الأحد والاثنين عمليتي إنقاذ، وأنقذت 70 و94 مهاجرا على التوالي، ليرتفع عدد الناجين الذين تمت رعايتهم على متنها إلى 295، بينهم 132 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

وأفادت المنظمة غير الحكومية بأن “أصغر الناجين طفل عمره عام واحد فقط”.

ويعتبر البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم وفق المنظمة الدولية للهجرة. وتقدر المنظمة الأممية أن ما لا يقل عن 24 ألف شخص قضوا أو فقدوا فيه منذ 2014، بينهم 2048 العام الماضي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout