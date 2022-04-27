إنقاذ 131 مهاجراً في البحر المتوسط

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نفذت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة “اس او اس مديتيرانيه”، عمليتي إنقاذ جديدتين لأشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بين الثلاثاء والأربعاء، ليصل عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن السفينة إلى 295 مهاجراً منذ الأحد.

وتمت عملية الإنقاذ الأولى، التي وصفتها “اس او اس مديتيرانيه” بأنها “مضنية”، ليل الثلاثاء الأربعاء قبالة الساحل الليبي. وتمت عملية الإنقاذ الأولى، التي وصفتها “اس او اس مديتيرانيه” بأنها “مضنية”، ليل الثلاثاء الأربعاء قبالة الساحل الليبي.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية ومقرها مرسيليا في جنوب شرق فرنسا أن 72 شخصا تم إنقاذهم بينهم نساء وأطفال كانوا على متن “قارب مطاطي منكوب، في ظلام دامس، وسط أمواج بلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار” و”تم العثور عليهم بدون سترات نجاة”.

وقالت “اس او اس مديتيرانيه”، التي تشغل سفينة “أوشن فايكينغ” بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن “جميع الناجين كانوا منهكين” و”انهار رجل خلال عملية الإجلاء”.

كذلك أكدت المنظمة غير الحكومية أن السفينة أنقذت الأربعاء “قارباً مطاطياً في محنة” وسط “أمواج تزيد عن مترين”، على متنه “59 شخصاً في خطر الموت المحدق”.

وكانت السفينة نفذت يومي الأحد والاثنين عمليتي إنقاذ، وأنقذت 70 و94 مهاجرا على التوالي، ليرتفع عدد الناجين الذين تمت رعايتهم على متنها إلى 295، بينهم 132 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

وأفادت المنظمة غير الحكومية بأن “أصغر الناجين طفل عمره عام واحد فقط”.

ويعتبر البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم وفق المنظمة الدولية للهجرة. وتقدر المنظمة الأممية أن ما لا يقل عن 24 ألف شخص قضوا أو فقدوا فيه منذ 2014، بينهم 2048 العام الماضي.