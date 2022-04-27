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صفقة تبادلية بين أميركا وروسيا .. جندي مقابل طيار

27
APRIL
2022
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أعلنت موسكو، الأربعاء، أنها أفرجت عن جندي المارينز الأميركي السابق تريفور ريد المسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي قسطنطين ياروشنكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليغرام إنه "نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت في 27 أبريل/نيسان عام 2022 صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 عاما".
ووفق وكالة "أسوشيتد برس" فإن "الصفقة كانت استثنائية للغاية، لأنها جاءت بالتزامن مع الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أوصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوياتها منذ عقود".
وتعقيبا على ذلك، رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإفراج روسيا عن جندي سابق في المارينز، مؤكدا أن تبادل السجينين بين الولايات المتحدة وروسيا تطلب "قرارات صعبة".
كما أكد على أن السلطات الأمريكية ستواصل سعيها لإعادة السجين الآخر، بول ويلان، وغيره من الأمريكيين المدانين في روسيا إلى بلادهم.
وقالت عائلة ريد في بيان لها: "لقد كانت عائلتنا تعيش كابوسا، واليوم استجيبت دعواتنا، وتريفور في طريق عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسلام".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن تبادل ريد وياروشينكو قد تم بمساعدة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لم يحدد الدول التي شاركت في التنسيق وحجم المساعدة التي قدمتها لإتمام هذه الصفقة.
وكان ريد يقضي حكما بالسجن لمدة 9 سنوات أصدرته المحكمة الروسية في يوليو/تموز 2020 بتهمة تعريض حياة وصحة ضابط شرطة روسي للخطر أثناء مشاجرة.
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