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أكار: نراقب مضيق البوسفور عن كثب

27
APRIL
2022
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التزام بلاده بتطبيق بنود اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية من المضائق التركية أثناء الحروب.
 
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الأناضول عقب اجتماع  لبحث الوضع في أوكرانيا، عقد في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة لحلف الناتو، جنوب غربي ألمانيا، قال أكار: "بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، أبلغنا جميع الأطراف أنه لن تكون هناك سفن حربية تعبر مضيق البوسفور ضمن إطار مونترو، ولم يحصل حتى الآن أن حدث عبور من المضيق بأي شكل من الأشكال".
 
ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع التركي إشارته إلى التزام البلدان المعنية بطلب أنقرة، مشددا على أنه "لا ينبغي بأي حال أن يتحول البحر الأسود إلى منطقة منافسة استراتيجية، وإلا فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة للغاية".
 
وعن الألغام البحرية المنجرفة في مياه تركيا الإقليمية بالبحر الأسود، صرح أكار بأنه تم إبطال مفعول 3 ألغام بشكل آمن حتى الآن، مضيفا قوله إن سفن صيد الألغام والمروحيات وطائرات الدورية البحرية وفرق "الدفاع تحت الماء" في حالة تأهب.
 
وتابع وزير الدفاع التركي في هذا السياق قائلا: "نراقب حاليا مضيق البوسفور عن كثب، واتخذنا تدابير إضافية لضبط الدخول والخروج وعدم مواجهة أي مفاجآت، كما قمنا بتركيب رادارات للرصد".
روسيا اليوم
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