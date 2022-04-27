"نيويورك بوست" تكشف عن سبب غريب لتحطم الطائرة المصرية في البحر المتوسط عام 2016

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أظهر تحقيق جديد، أن سبب تحطم طائرة في البحر الأبيض المتوسط في مايو 2016، كان إشعال قائد الطائرة لسيجارة في قمرة القيادة.

وأشعل الطيار على متن رحلة مصر للطيران MS804 سيجارة في قمرة القيادة، مما تسبب في تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ، بحسب التحقيق الذي نشرته "نيويورك بوست".

وتوفي 66 راكبا والطاقم عندما تحطمت طائرة إيرباص A320 كانت متجهة من مطار شارل ديغول في فرنسا إلى القاهرة بمصر في مايو 2016 في البحر الأبيض المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية، في ظروف غامضة.

ومن بين القتلى بريطاني و12 سائحا فرنسيا و30 مصريا وعراقيان وكندي.

وبعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها البحرية الأمريكية، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من اليونان.

وزعمت السلطات المصرية حينها أن الطائرة سقطت في هجوم إرهابي، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها.

وخلص تحقيق رسمي إلى أن الدخان المنبعث من سيجارة الطيار أدى عن طريق الخطأ إلى تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.