living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يصدر أول عفو رئاسي خلال ولايته

27
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عفوا رئاسيا للمرة الأولى خلال ولايته، شمل ثلاثة أشخاص محكومين، من بينهم أول رجل من أثول إفريقية عمل في صفوف جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض.

كما أعلن بايدن تخفيف أحكام 75 شخصا آخرين يقضون فترات سجن طويلة، بعد إدانتهم بجرائم مخدرات غير عنيفة.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أميركا هي دولة القوانين والفرص الثانية والخلاص وإعادة التأهيل"، مضيفا أن العفو هو "للأشخاص الذين أظهروا التزامهم بإعادة التأهيل ويسعون كل يوم لرد الجميل والمساهمة في مجتمعاتهم".

ويعد أبراهام بولدين البالغ 86 عاما، أحد أبرز من شملهم العفو، فهو عضو سابق في جهاز الخدمة السرية الأميركية، وأول أميركي من أصل إفريقي تعهد إليه مهمة حماية رئيس البلاد خلال إدارة الرئيس جون كينيدي.

وكان بولدين قد اتهم خلال عمله بمحاولة بيع نسخة من ملف الخدمة السرية قبل أن تتم إدانته بعد جلستي محاكمة، على الرغم من إقرار البيت الأبيض في ما بعد بأن الشهود الرئيسيين في القضية اعترفوا بالكذب.

ولفت بيان البيت الأبيض إلى أن بولدين أصر دائما على براءته، قائلا إنه استهدف "انتقاما لفضحه سلوكا غير مهني وعنصري داخل جهاز الخدمة السرية الأميركي".

وأضاف أن بولدين فاز بجوائز عدة تقديرا لنشاطه ومساهماته في المجتمع بعد إطلاق سراحه من السجن.

أما العفوان الآخران فقد ذهبا إلى رجل وامرأة محكومان بتهم تتعلق بالمخدرات، لكنهما رغم ذلك واصلا إصلاح حياتهما والمساهمة في المجتمع المحلي الذي يعيشان فيه.

وأشار بايدن إلى أن العديد من قرارات تخفيف الأحكام الـ75 طالت أشخاصا "يقضون عقوبات سجن منزلي خلال وباء كوفيد (...) وكثير منهم كانوا سيحصلون على عقوبة أقل في حال تم اتهامهم بنفس الجريمة اليوم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout