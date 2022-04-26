البيت الأبيض يعلن إصابة هاريس بفيروس كورونا

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أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس خضعت لفحص كورونا وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، مطمئنا أنها لم تكن في الأيام الأخيرة على اتصال "مكثف" بالرئيس جو بايدن.

وقالت كيرستن آلن المتحدثة باسم هاريس في بيان إن نائب الرئيس "لا تعاني أي عوارض وستعزل نفسها وتواصل العمل من مقر إقامتها"، مشيرة إلى أنها "لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس أو بالسيدة الأولى وذلك بسبب برامج رحلاتهم الأخيرة".

وأكدت أن "هاريس ستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض ونصائح أطبائها، وستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية".