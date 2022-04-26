living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن "قلق" من شراء إيلون ماسك "تويتر"!

26
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعرب البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن قلقه من قوة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن توصل الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة "تويتر" على شراء المنصة الاجتماعية بنحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت الشركة.

وبهذا الاتفاق يكون مالك مجموعة "تيسلا" والرجل الأغنى في العالم، أصبح مالكاً للمنصة التي يعتبرها الساحة الرقمية العامة الحيوية لمستقبل الإنسانية.

وأشار البيت الأبيض إلى قلق الرئيس الأميركي جو بايدن من جراء شراء ماسك، منصة تويتر على شبكة الانترنت.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، يوم أمس، أنّ المفاوضات بشأن بيع شركة "تويتر" لـ "ماسك"، وصلت إلى مرحلتها النهائية، مشيرةً إلى أنّ الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاق على صفقة.

ووفقاً لمعلومات الوكالة، فإنّ الشركة تقوم حالياً بصياغة شروط الصفقة. ونقلت عن مصدر مطلع، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق اليوم إذا سارت المحادثات "بسلاسة".

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة الأميركية عن رسائل نصية تبادلها إيلون ماسك، مع ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد تهدد صفقة شراء موقع "تويتر".

وقالت الوكالة إنّ "الرسائل النصية تكشف تفكير ماسك الذي يحاول حالياً الاستحواذ على شركة تويتر، وتحويلها كملكية خاصة، على غرار ما حدث لشركة تسلا عام 2018".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout